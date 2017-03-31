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  • 31.03, 14:12

    Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве

    6 комментариев

    Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве

    Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве

    Некоторые страны Европы могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой.

    Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что решение Киева противоречит демократическим принципам. Она направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману послание, в котором подвергла запрет на выступление Самойловой резкой критике, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Ингрид Делтенре: «Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе».

    Глава EBU напомнила, что миссией «Евровидения» является объединение людей, а не разжигание ссор между ними. Делтенре подчеркнула, что организация делает все возможное для гарантированного участия всех конкурсантов.

    Ранее Делтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от «Евровидения», если Киев так и не позволит участнице от России Юлии Самойловой принять участие в конкурсе.

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