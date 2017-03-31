Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Некоторые страны Европы могут отказаться от участия в «Евровидении»
из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой.
Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что решение Киева противоречит демократическим принципам. Она направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману послание, в котором подвергла запрет на выступление Самойловой резкой критике, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Ингрид Делтенре: «Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе».
Глава EBU напомнила, что миссией «Евровидения» является объединение людей, а не разжигание ссор между ними. Делтенре подчеркнула, что организация делает все возможное для гарантированного участия всех конкурсантов.
на время изолировать от «Евровидения», если Киев так и не позволит участнице от России Юлии Самойловой принять участие в конкурсе.
Ингрид Делтенре: «Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе».
Глава EBU напомнила, что миссией «Евровидения» является объединение людей, а не разжигание ссор между ними. Делтенре подчеркнула, что организация делает все возможное для гарантированного участия всех конкурсантов.
на время изолировать от «Евровидения», если Киев так и не позволит участнице от России Юлии Самойловой принять участие в конкурсе.
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