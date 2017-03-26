В Совфеде ответили на предложение Киева заменить Самойлову на «Евровидении»

Предложение Киева заменить представителя от России на «Евровидении» рассматриваться не будет. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Франц Клинцевич: «Принять его (предложение) — значит согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это в принципе невозможно».
По его словам, замена участницы от России неприемлема еще и в связи с личностью Юлии Самойловой, которая «всей своей жизнью заслужила, а точнее завоевала, право выступать на „Евровидении“».
запретили ей въезд на территорию страны из-за выступления в Крыму. При этом они предложили Москве направить на конкурс другого участника.
По его словам, замена участницы от России неприемлема еще и в связи с личностью Юлии Самойловой, которая «всей своей жизнью заслужила, а точнее завоевала, право выступать на „Евровидении“».
запретили ей въезд на территорию страны из-за выступления в Крыму. При этом они предложили Москве направить на конкурс другого участника.
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