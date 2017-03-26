#ТЫСУПЕР!
Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 14:23

    В Совфеде ответили на предложение Киева заменить Самойлову на «Евровидении»

    4 комментария

    В Совфеде ответили на предложение Киева заменить Самойлову на «Евровидении»

    В Совфеде ответили на предложение Киева заменить Самойлову на «Евровидении»

    Предложение Киева заменить представителя от России на «Евровидении» рассматриваться не будет. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Франц Клинцевич: «Принять его (предложение) — значит согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это в принципе невозможно».

    По его словам, замена участницы от России неприемлема еще и в связи с личностью Юлии Самойловой, которая «всей своей жизнью заслужила, а точнее завоевала, право выступать на „Евровидении“».

    Юлия Самойлова должна была поехать на «Евровидение-2017» в Киев с песней Flame Is Burning, но украинские власти запретили ей въезд на территорию страны из-за выступления в Крыму. При этом они предложили Москве направить на конкурс другого участника.

    Новости по теме

    Евровидение-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru