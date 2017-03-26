Киев назвал условия участия России в «Евровидении-2017»

Украина готова принять на «Евровидении» в Киеве участника от России, у которого нет проблем с украинскими законами.
Об этом накануне в эфире украинского радио заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, в Киеве ждут представителей всех 43 стран, участвующих в конкурсе, в том числе и от России.
Кириленко заявил, что Москва сама может найти выход из сложившейся ситуации, предложив участника, у которого нет проблем с украинским законодательством, передает РИА Новости. Саму ситуацию вокруг Юлии Самойловой он назвал «провокацией» со стороны России.
поехать на «Евровидение-2017» в Киев с песней Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны из-за выступления в Крыму.
Кириленко заявил, что Москва сама может найти выход из сложившейся ситуации, предложив участника, у которого нет проблем с украинским законодательством, передает РИА Новости. Саму ситуацию вокруг Юлии Самойловой он назвал «провокацией» со стороны России.
поехать на «Евровидение-2017» в Киев с песней Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны из-за выступления в Крыму.
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