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  • 01.04, 17:30

    Киев не испугался возможного бойкота «Евровидения» из-за скандала с Самойловой

    2 комментария

    Киев не испугался возможного бойкота «Евровидения» из-за скандала с Самойловой

    Киев не испугался возможного бойкота «Евровидения» <nobr>из-за</nobr> скандала с Самойловой

    В Киеве уверены, что участники от всех европейских стран приедут на песенный конкурс, несмотря на угрозы бойкота.

    Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины: «Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны».

    Ранее Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что решение Киева не пускать российскую участницу Юлию Самойлову на «Евровидение» вызвало недовольство в ряде европейских стран, при этом не уточнила, в каких именно. Он отметила, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе.

    В ответ на это глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ни на какие уступки в отношении Юлии Самойловой Киев идти не намерен. Таким образом, он подтвердил, что решение о недопуске российской участницы из-за посещения Крыма останется в силе.

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