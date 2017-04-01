Киев не испугался возможного бойкота «Евровидения» из-за скандала с Самойловой

В Киеве уверены, что участники от всех европейских стран приедут на песенный конкурс, несмотря на угрозы бойкота.
Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины: «Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны».
вызвало недовольство в ряде европейских стран, при этом не уточнила, в каких именно. Он отметила, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе.
В ответ на это глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ни на какие уступки в отношении Юлии Самойловой Киев идти не намерен. Таким образом, он подтвердил, что решение о недопуске российской участницы из-за посещения Крыма останется в силе.
вызвало недовольство в ряде европейских стран, при этом не уточнила, в каких именно. Он отметила, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе.
В ответ на это глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ни на какие уступки в отношении Юлии Самойловой Киев идти не намерен. Таким образом, он подтвердил, что решение о недопуске российской участницы из-за посещения Крыма останется в силе.
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