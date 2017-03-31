В Киеве отреагировали на угрозу бойкота «Евровидения»

Украина не намерена пускать на конкурс участницу от России Юлию Самойлову, несмотря на угрозу бойкота со стороны ряда европейских стран. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Павел Климкин: «Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах».
Ранее Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что решение Киева не пускать Самойлову на «Евровидение» вызвало недовольство в ряде европейских стран, не уточнив, в каких именно. Он отметила, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе.
Deutsche Welle подлинность этого письма в EBU подтвердили.
Это уже не первое резкое заявление руководства EBU в адрес Киева. Так, на днях Делтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от «Евровидения», если Самойлова не будет допущена к участию в конкурсе.
Ранее Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что решение Киева не пускать Самойлову на «Евровидение» вызвало недовольство в ряде европейских стран, не уточнив, в каких именно. Он отметила, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе.
Deutsche Welle подлинность этого письма в EBU подтвердили.
Это уже не первое резкое заявление руководства EBU в адрес Киева. Так, на днях Делтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от «Евровидения», если Самойлова не будет допущена к участию в конкурсе.
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