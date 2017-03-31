#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 20:16

    В Киеве отреагировали на угрозу бойкота «Евровидения»

    15 комментариев

    В Киеве отреагировали на угрозу бойкота «Евровидения»

    В Киеве отреагировали на угрозу бойкота «Евровидения»

    Украина не намерена пускать на конкурс участницу от России Юлию Самойлову, несмотря на угрозу бойкота со стороны ряда европейских стран. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

    Павел Климкин: «Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах».

    Ранее Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что решение Киева не пускать Самойлову на «Евровидение» вызвало недовольство в ряде европейских стран, не уточнив, в каких именно. Он отметила, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе.

    По словам Делтенре, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману было направлено письмо с просьбой изменить позицию Киева. Журналистам украинской редакции Deutsche Welle подлинность этого письма в EBU подтвердили.

    Это уже не первое резкое заявление руководства EBU в адрес Киева. Так, на днях Делтенре не исключила, что Украину могут на время изолировать от «Евровидения», если Самойлова не будет допущена к участию в конкурсе.

    Новости по теме

    Евровидение-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru