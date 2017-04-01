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  • 01.04, 15:58

    Дворкович предложил протестировать интернет-торговлю алкоголем на российском вине

    2 комментария

    Дворкович предложил протестировать интернет-торговлю алкоголем на российском вине

    Дворкович предложил протестировать <nobr>интернет-торговлю</nobr> алкоголем на российском вине

    Интернет-продажа алкоголя в России в обозримом будущем точно будет запущена, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках медиафорума Ассоциации компаний розничной торговли.

    Вопрос, по словам Дворковича, в том, как именно онлайн-торговля алкоголем будет регулироваться, и «над этим еще нужно работать».

    Вице-премьер предложил в качестве пилотного проекта запустить торговлю через Интернет российским вином.

    Аркадий Дворкович: «Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом».

    Зампред правительства пояснил, что это позволит оценить, как работают в этом случае правила дистанционной торговли, нет ли каких-либо нюансов, которые могут быть не учтены.

    Говоря о дистанционной торговле в целом, Дворкович отметил, что шаг за шагом можно будет открывать для интернет-магазинов новые группы товаров.

    Аркадий Дворкович: «Есть табачная продукция, там надо решить, какую систему использовать. Такую же, как по лекарствам, с помощью кодов или ЕГАИС, как по алкогольной продукции. Я думаю, что первый вариант логичнее».

    Идею легализации дистанционной торговли алкоголем предложило Минэкономразвития РФ при поддержке Минфина, Минпромторга и Росалкогольрегулирования. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что надеется на ее легализацию до конца 2017 года.

    Главные условия — доставка должна осуществляться только в часы, когда в РФ разрешена торговля алкоголем, принимать покупку смогут только совершеннолетние, а расплатиться можно будет лишь банковской картой.

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