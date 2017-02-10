Минпромторг назвал условия для продажи алкоголя через Интернет

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о снятии основных проблемных вопросов, связанных с разработкой правил в сфере реализации алкогольной продукции через Интернет.
Денис Мантуров: «Во-первых, алкоголь должен продаваться в Интернете и только по карточкам (банковским), доставка продукции должна происходить только в то время, которое разрешено при торговле алкоголем, передаваться в руки тому заказчику совершеннолетнему, который осуществил заказ».
Мантуров не стал называть примерные сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем. По его словам, впереди — досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.
В Минпромторге считают, что в таком режиме будет продаваться преимущественно винная продукция, продукция малых предприятий. По мнению Мантурова, для малого бизнеса Интернет становится, по сути, единственным каналом реализации своих товаров.
торговлю алкоголем в Интернете. Сейчас она запрещена законом.
Мантуров не стал называть примерные сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем. По его словам, впереди — досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.
В Минпромторге считают, что в таком режиме будет продаваться преимущественно винная продукция, продукция малых предприятий. По мнению Мантурова, для малого бизнеса Интернет становится, по сути, единственным каналом реализации своих товаров.
торговлю алкоголем в Интернете. Сейчас она запрещена законом.
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