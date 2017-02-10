Куба
Куба 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.02, 23:45

Минпромторг назвал условия для продажи алкоголя через Интернет

комментировать

Минпромторг назвал условия для продажи алкоголя через Интернет

Минпромторг назвал условия для продажи алкоголя через Интернет

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о снятии основных проблемных вопросов, связанных с разработкой правил в сфере реализации алкогольной продукции через Интернет.

Денис Мантуров: «Во-первых, алкоголь должен продаваться в Интернете и только по карточкам (банковским), доставка продукции должна происходить только в то время, которое разрешено при торговле алкоголем, передаваться в руки тому заказчику совершеннолетнему, который осуществил заказ».

Мантуров не стал называть примерные сроки вступления в силу закона об интернет-торговле алкоголем. По его словам, впереди — досогласование документа министерствами и рассмотрение его в Госдуме.

В Минпромторге считают, что в таком режиме будет продаваться преимущественно винная продукция, продукция малых предприятий. По мнению Мантурова, для малого бизнеса Интернет становится, по сути, единственным каналом реализации своих товаров.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время в России могут разрешить торговлю алкоголем в Интернете. Сейчас она запрещена законом.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru