СМИ узнали об идее выделить отдельный домен для онлайн-торговли алкоголем

Для
интернет-магазинов, торгующих спиртным, хотят создать отдельную доменную зону.
Как передает РБК со ссылкой на участников рынка, предложение создать отдельную доменную зону для онлайн-продаж алкоголя обсуждается на рабочих группах при Минэкономики.
В Росалкогольрегулировании информацию подтвердили. Alko.ru — один из вариантов такого специального домена. ИТ-эксперты говорят, что выдавать адреса будет профильный орган, следовательно, будет контроль, да и покупателям станет легче ориентироваться в таких сайтах.
С лета прошлого года власти начали активно заниматься вопросом легализации интернет-торговли спиртным, а в феврале в Минпромторге заявляли, что поправки могут быть приняты в ближайшее время. Например, есть идея создать реестр сайтов, которым разрешено заниматься таким бизнесом.
В Росалкогольрегулировании информацию подтвердили. Alko.ru — один из вариантов такого специального домена. ИТ-эксперты говорят, что выдавать адреса будет профильный орган, следовательно, будет контроль, да и покупателям станет легче ориентироваться в таких сайтах.
С лета прошлого года власти начали активно заниматься вопросом легализации интернет-торговли спиртным, а в феврале в Минпромторге заявляли, что поправки могут быть приняты в ближайшее время. Например, есть идея создать реестр сайтов, которым разрешено заниматься таким бизнесом.
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