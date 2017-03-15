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  • 15.03, 14:31
СМИ узнали об идее выделить отдельный домен для онлайн-торговли алкоголем. Интернет, алкоголь, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ узнали об идее выделить отдельный домен для онлайн-торговли алкоголем

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СМИ узнали об идее выделить отдельный домен для онлайн-торговли алкоголем

СМИ узнали об идее выделить отдельный домен для <nobr>онлайн-торговли</nobr> алкоголем

    Для интернет-магазинов, торгующих спиртным, хотят создать отдельную доменную зону.

    Как передает РБК со ссылкой на участников рынка, предложение создать отдельную доменную зону для онлайн-продаж алкоголя обсуждается на рабочих группах при Минэкономики.

    В Росалкогольрегулировании информацию подтвердили. Alko.ru — один из вариантов такого специального домена. ИТ-эксперты говорят, что выдавать адреса будет профильный орган, следовательно, будет контроль, да и покупателям станет легче ориентироваться в таких сайтах.

    С лета прошлого года власти начали активно заниматься вопросом легализации интернет-торговли спиртным, а в феврале в Минпромторге заявляли, что поправки могут быть приняты в ближайшее время. Например, есть идея создать реестр сайтов, которым разрешено заниматься таким бизнесом.

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