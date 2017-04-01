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  • 01.04, 11:25
    Украинские военные сорвали объявленное в Донбассе перемирие. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Украинские военные сорвали объявленное в Донбассе перемирие

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    Украинские военные сорвали объявленное в Донбассе перемирие

    Украинские военные сорвали объявленное в Донбассе перемирие

      Украинские военные вновь обстреляли населенные пункты провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

      Таким образом, ВСУ нарушили так называемый пасхальный режим тишины, о котором на днях договорились участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Обе стороны обещали не стрелять во время Великого поста и пасхальных праздников.

      Позывной Железный, заместитель командира бригады: «Вот такие провокации со стороны ВСУ происходят постоянно. Поэтому верить в то, что будет перемирие, нет никаких оснований. Мы все договоренности выполняем, а с той стороны — это чистой воды блеф».

      Обещанное перемирие должно было наступить сегодня в полночь. Однако уже около двух часов ночи из поселка Луганкое вооруженные силы Украины начали обстреливать позиции народной милиции ЛНР. Огонь вели из минометов, зенитных установок, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

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