Стороны конфликта в Донбассе объявили о готовности к прекращению огня с 1 апреля

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что распорядился прекратить огонь в Донбассе с начала следующего месяца.
Пётр Порошенко: «Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны».
О готовности к режиму тишины, который был согласован контактной группой в Минске 29 марта, заявили и в самопровозглашенных республиках, передает «Интерфакс».
Андрей Марочко, представитель оборонного ведомства ЛНР: «Народная милиция, как и ранее заявляла, всегда готова обеспечить режим тишины. И мы это подтверждали неоднократно».
Он подчеркнул, что в настоящий момент народная милиция ЛНР также соблюдает договоренности и не открывает ответного огня, передает Луганскинформцентр. Он выразил надежду на то, что украинские военные также будут следовать соглашениям по урегулированию ситуации. Хотя министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявлял, что в случае угрозы ВСУ «не будут молчать».
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики также готовы к перемирию, которое должно вступить в силу с полуночи 1 апреля, передает РИА Новости.
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием ДНР: «Мы готовы выполнять те обязательства, которые берем на себя, и стараемся полностью их соблюдать».
Напомним, соглашение об очередном режиме тишины было согласовано трехсторонней контактной группой в столице Белоруссии в минувшую среду. Также было запланировано разведение сил у станицы Луганской с 6 апреля.
О готовности к режиму тишины, который был согласован контактной группой в Минске 29 марта, заявили и в самопровозглашенных республиках, передает «Интерфакс».
Андрей Марочко, представитель оборонного ведомства ЛНР: «Народная милиция, как и ранее заявляла, всегда готова обеспечить режим тишины. И мы это подтверждали неоднократно».
Он подчеркнул, что в настоящий момент народная милиция ЛНР также соблюдает договоренности и не открывает ответного огня, передает Луганскинформцентр. Он выразил надежду на то, что украинские военные также будут следовать соглашениям по урегулированию ситуации. Хотя министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявлял, что в случае угрозы ВСУ «не будут молчать».
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики также готовы к перемирию, которое должно вступить в силу с полуночи 1 апреля, передает РИА Новости.
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием ДНР: «Мы готовы выполнять те обязательства, которые берем на себя, и стараемся полностью их соблюдать».
Напомним, соглашение об очередном режиме тишины было согласовано трехсторонней контактной группой в столице Белоруссии в минувшую среду. Также было запланировано разведение сил у станицы Луганской с 6 апреля.
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