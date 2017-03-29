В ДНР сомневаются, что Киев будет соблюдать пасхальное перемирие

Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.
На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигнута договоренность о прекращении огня с полуночи 1 апреля, в связи с наступлением Пасхальных праздников.
Борис Грызлов, полномочный представитель РФ : «В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с пасхальными праздниками. Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер».
На заседании стороны также вернулись к вопросу разведения сил и средств в районе станицы Луганской, которая входила в список трех первых зон безопасности. Новая попытка ее создать будет предпринята 6 апреля, пишет ТАСС.
В ДНР надеются на выполнение Киевом минских договоренностей, но сомневаются, что украинские силовики будут придерживаться полного прекращения огня. Об этом заявили представители властей районов, близких к линии соприкосновения, пишет РИА Новости.
Иван Приходько, и. о. главы администрации Горловки: «Сомневаюсь, что будет соблюдаться силовиками. Я уже сбился со счету, сколько за это время договаривались о перемирии, и каждый раз оно нарушалось украинской стороной».
Олег Моргун, и. о. главы администрации Ясиноватой: «Уже сколько раз договаривались и перемирия нет. Практически каждый день у нас обстрелы: вчера вечером два дома пострадали, перед этим — четыре. Сегодня вот снова под обстрелом Донецкая фильтровальная станция. Дай Бог, чтобы соблюдались эти договоренности украинской стороной».
Борис Грызлов, полномочный представитель РФ : «В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с пасхальными праздниками. Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер».
На заседании стороны также вернулись к вопросу разведения сил и средств в районе станицы Луганской, которая входила в список трех первых зон безопасности. Новая попытка ее создать будет предпринята 6 апреля, пишет ТАСС.
В ДНР надеются на выполнение Киевом минских договоренностей, но сомневаются, что украинские силовики будут придерживаться полного прекращения огня. Об этом заявили представители властей районов, близких к линии соприкосновения, пишет РИА Новости.
Иван Приходько, и. о. главы администрации Горловки: «Сомневаюсь, что будет соблюдаться силовиками. Я уже сбился со счету, сколько за это время договаривались о перемирии, и каждый раз оно нарушалось украинской стороной».
Олег Моргун, и. о. главы администрации Ясиноватой: «Уже сколько раз договаривались и перемирия нет. Практически каждый день у нас обстрелы: вчера вечером два дома пострадали, перед этим — четыре. Сегодня вот снова под обстрелом Донецкая фильтровальная станция. Дай Бог, чтобы соблюдались эти договоренности украинской стороной».
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