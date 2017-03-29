#ТЫСУПЕР!
Дембеля. Истории солдатской жизни
ТВ-Эфир
Дембеля. Истории солдатской жизни
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 00:17

    В ДНР сомневаются, что Киев будет соблюдать пасхальное перемирие

    комментировать

    В ДНР сомневаются, что Киев будет соблюдать пасхальное перемирие

    В ДНР сомневаются, что Киев будет соблюдать пасхальное перемирие

    Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.

    На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигнута договоренность о прекращении огня с полуночи 1 апреля, в связи с наступлением Пасхальных праздников.

    Борис Грызлов, полномочный представитель РФ : «В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с пасхальными праздниками. Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер».

    На заседании стороны также вернулись к вопросу разведения сил и средств в районе станицы Луганской, которая входила в список трех первых зон безопасности. Новая попытка ее создать будет предпринята 6 апреля, пишет ТАСС.

    В ДНР надеются на выполнение Киевом минских договоренностей, но сомневаются, что украинские силовики будут придерживаться полного прекращения огня. Об этом заявили представители властей районов, близких к линии соприкосновения, пишет РИА Новости.

    Иван Приходько, и. о. главы администрации Горловки: «Сомневаюсь, что будет соблюдаться силовиками. Я уже сбился со счету, сколько за это время договаривались о перемирии, и каждый раз оно нарушалось украинской стороной».

    Олег Моргун, и. о. главы администрации Ясиноватой: «Уже сколько раз договаривались и перемирия нет. Практически каждый день у нас обстрелы: вчера вечером два дома пострадали, перед этим — четыре. Сегодня вот снова под обстрелом Донецкая фильтровальная станция. Дай Бог, чтобы соблюдались эти договоренности украинской стороной».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru