Спецслужбы США узнали о новом способе террористов проносить взрывчатку в самолеты

Разведывательные и правоохранительные службы США выяснили, что террористы разработали новый способ спрятать взрывчатые вещества, чтобы их нельзя было засечь с помощью сканеров в аэропортах.
Представители американской разведки считают, что террористы смогли заполучить оборудование, которое используется в аэропортах. С его помощью они узнали, как можно спрятать бомбы в ноутбуках и других электронных устройствах, чтобы взрывчатка не была обнаружена.
Как сообщает телеканал CNN, который ссылается на американских чиновников, террористы нашли способ установки взрывчатки на место аккумулятора в гаджетах. В новых разведданных сообщается, что ИГИЛ (запрещенная в РФ организация — ред.) и другие экстремистские группировки могут спрятать бомбу таким образом, что гаджет, в котором она находится, будет держать заряд достаточно времени для прохождения проверки в аэропорту в работающем состоянии.
Проведенный ФБР тест показал, что спрятать бомбу в электронном устройстве можно, используя обычные бытовые инструменты.
Эти данные разведки, по версии CNN, повлияли на решение Вашингтона запретить пассажирам, следующим в США из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, брать на борт гаджеты.
Министерство внутренней безопасности США: «Разведка показывает, что основной целью террористических групп остается коммерческая авиация, включая контрабанду взрывных устройств в электронике».
Между тем источники телеканала CNN сообщили, что пока ни одного устройства со спрятанной внутри бомбой обнаружено не было.
Власти США 21 марта ввели запрет для пассажиров из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ провозить электронику в ручной клади. Под ограничения попали клиенты девяти авиакомпаний. Запрет распространяется на все устройства, превышающие по размеру мобильные телефоны.
Аналогичный запрет позднее ввела и Великобритания, под него попали пассажиры из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
Как сообщает телеканал CNN, который ссылается на американских чиновников, террористы нашли способ установки взрывчатки на место аккумулятора в гаджетах. В новых разведданных сообщается, что ИГИЛ (запрещенная в РФ организация — ред.) и другие экстремистские группировки могут спрятать бомбу таким образом, что гаджет, в котором она находится, будет держать заряд достаточно времени для прохождения проверки в аэропорту в работающем состоянии.
Проведенный ФБР тест показал, что спрятать бомбу в электронном устройстве можно, используя обычные бытовые инструменты.
Эти данные разведки, по версии CNN, повлияли на решение Вашингтона запретить пассажирам, следующим в США из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, брать на борт гаджеты.
Министерство внутренней безопасности США: «Разведка показывает, что основной целью террористических групп остается коммерческая авиация, включая контрабанду взрывных устройств в электронике».
Между тем источники телеканала CNN сообщили, что пока ни одного устройства со спрятанной внутри бомбой обнаружено не было.
Власти США 21 марта ввели запрет для пассажиров из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ провозить электронику в ручной клади. Под ограничения попали клиенты девяти авиакомпаний. Запрет распространяется на все устройства, превышающие по размеру мобильные телефоны.
Аналогичный запрет позднее ввела и Великобритания, под него попали пассажиры из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
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