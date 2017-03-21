СМИ: США могут запретить провоз электронных устройств в самолетах

Американские власти планируют запретить авиапассажирам из более чем десятка стран проносить на борт самолетов электронные устройства.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, речь идет о большинстве типов электронных устройств на рейсах, направляющихся в США. По информации агентства, сотовые телефоны не попадут под ожидаемый запрет, он коснется лишь крупных устройств. Сообщается, что американских перевозчиков новые правила не коснутся.
Запрет на пронос электронных устройств в самолеты, по данным агентства, связан с террористической угрозой. О его введении может быть объявлено уже во вторник.
Британская газета The Guardian сообщает в свою очередь, что запрет на провоз электронных устройств коснется авиарейсов из Саудовской Аравии, Иордании и еще 11 стран. По данным газеты, администрация безопасности на транспорте (TSA) США тайно потребовала у авиакомпаний из 13 стран запретить пассажирам провозить в салоне электронные устройства, превышающие размер сотового телефона. Под запрет попадают ноутбуки, планшеты, электронные книги Kindle и камеры.
Постановление, описанное как «конфиденциальный циркуляр», было выслано TSA авиакомпаниям по электронной почте, сообщает издание. В список адресатов попали авиакомпании Saudia Airlines и Royal Jordanian. Иорданский перевозчик даже сообщил о запрете в своем Twitter, но затем сообщение было удалено без объяснения причин. Циркуляр был направлен авиакомпаниям в понедельник, TSA дало 96 часов на исполнение требований, пишет газета.
Министерство национальной безопасности США (МНБ) пока не дает комментариев насчет возможного введения запрета. «Мы не комментируем возможное применение мер безопасности, но будем держать вас в курсе», — заявили ТАСС в ведомстве.
Запрет на пронос электронных устройств в самолеты, по данным агентства, связан с террористической угрозой. О его введении может быть объявлено уже во вторник.
Британская газета The Guardian сообщает в свою очередь, что запрет на провоз электронных устройств коснется авиарейсов из Саудовской Аравии, Иордании и еще 11 стран. По данным газеты, администрация безопасности на транспорте (TSA) США тайно потребовала у авиакомпаний из 13 стран запретить пассажирам провозить в салоне электронные устройства, превышающие размер сотового телефона. Под запрет попадают ноутбуки, планшеты, электронные книги Kindle и камеры.
Постановление, описанное как «конфиденциальный циркуляр», было выслано TSA авиакомпаниям по электронной почте, сообщает издание. В список адресатов попали авиакомпании Saudia Airlines и Royal Jordanian. Иорданский перевозчик даже сообщил о запрете в своем Twitter, но затем сообщение было удалено без объяснения причин. Циркуляр был направлен авиакомпаниям в понедельник, TSA дало 96 часов на исполнение требований, пишет газета.
Министерство национальной безопасности США (МНБ) пока не дает комментариев насчет возможного введения запрета. «Мы не комментируем возможное применение мер безопасности, но будем держать вас в курсе», — заявили ТАСС в ведомстве.
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