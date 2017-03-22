Британия вслед за США вводит запрет на провоз электроники в самолетах

Великобритания проконсультировалась с США и приняла решение о введении ограничений на провоз некоторых видов мобильной электроники в салонах самолетов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
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Об этом сообщили в Министерстве транспорта страны. Согласно распоряжению министерства, запрет, также как и в США, начинает действовать с субботы, 25 марта. Под ограничения попали мобильные телефоны, планшетные компьютеры и ноутбуки, размеры которых превышают размеры 16 сантиметров в длину, 9,3 сантиметра в ширину и 1,5 сантиметра в толщину. Такие устройства пассажирам придется сдавать в багаж. Ограничения не распространяются только на фотоаппараты.
Ранее США заявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока: Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Власти США пояснили, что введение запрета обусловлено существующей в настоящий момент террористической угрозой.
Ранее США заявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока: Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Власти США пояснили, что введение запрета обусловлено существующей в настоящий момент террористической угрозой.
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