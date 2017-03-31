WikiLeaks раскрыл данные о «Мраморном каркасе» ЦРУ в Интернете

Портал WikiLeaks опубликовал очередную часть из пакета документов ЦРУ под общим названием Vault 7.
Как сообщается на сайте организации, очередная часть архива под названием Marble Framework («Мраморный каркас») состоит из 676 файлов исходного кода одноименной секретной программы.
Marble Framework способна запутывать текстовые части кода, используемого во вредоносном программном обеспечении. Использование программы мешает следователям и производителям антивирусов доказать, что ту или иную хакерскую атаку провели специалисты ЦРУ. Говоря другими словами, программа помогает спецслужбам заметать следы.
пакета Vault 7 была опубликована 23 марта. Она называлась Dark Matter («Темная материя»). В ней описывались способы взлома и заражения устройств компании Apple. При этом отмечалось, что вирус в устройствах сохранялся даже после переустановки операционной системы.
Marble Framework способна запутывать текстовые части кода, используемого во вредоносном программном обеспечении. Использование программы мешает следователям и производителям антивирусов доказать, что ту или иную хакерскую атаку провели специалисты ЦРУ. Говоря другими словами, программа помогает спецслужбам заметать следы.
пакета Vault 7 была опубликована 23 марта. Она называлась Dark Matter («Темная материя»). В ней описывались способы взлома и заражения устройств компании Apple. При этом отмечалось, что вирус в устройствах сохранялся даже после переустановки операционной системы.
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