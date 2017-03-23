WikiLeaks опубликовал вторую часть секретных документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета документов под названием Vault 7, принадлежащих ЦРУ США.
Новая часть публикации называется Dark Matter («Темное дело». — Прим. ред.) и содержит документы о проектах ЦРУ, в которых описываются способы взлома и заражения устройств компании Apple. На сайте WikiLeaks уточняется, что речь идет о вирусе, который сохраняется, даже если операционная система устанавливается повторно.
Опубликованные WikiLeaks данные показывают масштаб хакерской программы ЦРУ по взлому различных устройств таких компаний, как Apple iPhone, Google Android и Microsoft Windows, а также телевизоров Samsung, которые с помощью вирусов могут превращаться в подслушивающие устройства. В публикациях есть подробные данные об арсенале вредоносных программ ЦРУ, которые используются для глобальной киберслежки.
опубликовал 7 марта. По словам сотрудников WikiLeaks, эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг ЦРУ. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб- квартире разведывательного управления в Лэнгли.
Опубликованные WikiLeaks данные показывают масштаб хакерской программы ЦРУ по взлому различных устройств таких компаний, как Apple iPhone, Google Android и Microsoft Windows, а также телевизоров Samsung, которые с помощью вирусов могут превращаться в подслушивающие устройства. В публикациях есть подробные данные об арсенале вредоносных программ ЦРУ, которые используются для глобальной киберслежки.
опубликовал 7 марта. По словам сотрудников WikiLeaks, эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг ЦРУ. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб- квартире разведывательного управления в Лэнгли.
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