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  • 23.03, 18:08

    WikiLeaks опубликовал вторую часть секретных документов ЦРУ

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    WikiLeaks опубликовал вторую часть секретных документов ЦРУ

    WikiLeaks опубликовал вторую часть секретных документов ЦРУ

    Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета документов под названием Vault 7, принадлежащих ЦРУ США.

    Новая часть публикации называется Dark Matter («Темное дело». — Прим. ред.) и содержит документы о проектах ЦРУ, в которых описываются способы взлома и заражения устройств компании Apple. На сайте WikiLeaks уточняется, что речь идет о вирусе, который сохраняется, даже если операционная система устанавливается повторно.

    Опубликованные WikiLeaks данные показывают масштаб хакерской программы ЦРУ по взлому различных устройств таких компаний, как Apple iPhone, Google Android и Microsoft Windows, а также телевизоров Samsung, которые с помощью вирусов могут превращаться в подслушивающие устройства. В публикациях есть подробные данные об арсенале вредоносных программ ЦРУ, которые используются для глобальной киберслежки.

    Первую часть пакета документов ЦРУ WikiLeaks опубликовал 7 марта. По словам сотрудников WikiLeaks, эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг ЦРУ. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб- квартире разведывательного управления в Лэнгли.

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