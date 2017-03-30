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  • 30.03, 18:29

    Певца Николая Носкова перевели из реанимации в стационар

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    Певца Николая Носкова перевели из реанимации в стационар

    Певца Николая Носкова перевели из реанимации в стационар

    Состояние исполнителя оценивается как стабильное. Он был переведен из реанимационной палаты.

    На официальном сайте артиста сообщается, что на основании заключения лечащих врачей было принято решение перевести Николая Носкова в стационарную палату.

    Пресс-атташе музыканта Юлия Сажина заявила, что гастрольный тур артиста «6:0», который должен был пройти в апреле и мае, отменен.

    Николай Носков был госпитализирован в подмосковный госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии во вторник, 28 марта. Как сообщила директор артиста, ему нужна операция по удалению тромба в шейном отделе. Как ожидается, на следующей неделе состоится консилиум, по результатам которого врачи определят дату операции.

    Николай Носков — советский и российский музыкант, который выступал в составе таких групп, как «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Его самые известные хиты: «Паранойя», «Я тебя люблю», «На меньшее я не согласен», «Дай мне шанс», «Это здорово». Носков — пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон».

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