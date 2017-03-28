Директор Николая Носкова призвала молиться за госпитализированного певца

Директор рассказала о состоянии
экс-солиста «Парка Горького» Николая Носкова, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По словам Ольги Букаловой, сейчас состояние музыканта стабилизировалось. Однако в любой момент все может измениться.
Ольга Букалова, директор Николая Носкова: «Врачи контролируют его состояние. Но человеческий организм непредсказуем. Пока все стабильно. Давайте все помолимся за Николая Ивановича, это ему сейчас нужно! Он обязательно поправится, выйдет на сцену и будет всех радовать, — в этом мы ему поможем!»
Она также отметила, что сейчас певцу помогают самые лучшие специалисты, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Напомним, ранее стало известно, что Николая Носкова доставили в подмосковный госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии. Врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.
Николай Носков пел в группах «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Любителям музыки он известен по таким хитам, как Moscow Calling, «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен». Является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон».
Ольга Букалова, директор Николая Носкова: «Врачи контролируют его состояние. Но человеческий организм непредсказуем. Пока все стабильно. Давайте все помолимся за Николая Ивановича, это ему сейчас нужно! Он обязательно поправится, выйдет на сцену и будет всех радовать, — в этом мы ему поможем!»
Она также отметила, что сейчас певцу помогают самые лучшие специалисты, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Напомним, ранее стало известно, что Николая Носкова доставили в подмосковный госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии. Врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.
Николай Носков пел в группах «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Любителям музыки он известен по таким хитам, как Moscow Calling, «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен». Является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон».
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