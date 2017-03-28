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  • 28.03, 16:26

    Директор Николая Носкова призвала молиться за госпитализированного певца

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    Директор Николая Носкова призвала молиться за госпитализированного певца

    Директор Николая Носкова призвала молиться за госпитализированного певца

    Директор рассказала о состоянии экс-солиста «Парка Горького» Николая Носкова, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    По словам Ольги Букаловой, сейчас состояние музыканта стабилизировалось. Однако в любой момент все может измениться.

    Ольга Букалова, директор Николая Носкова: «Врачи контролируют его состояние. Но человеческий организм непредсказуем. Пока все стабильно. Давайте все помолимся за Николая Ивановича, это ему сейчас нужно! Он обязательно поправится, выйдет на сцену и будет всех радовать, — в этом мы ему поможем!»

    Она также отметила, что сейчас певцу помогают самые лучшие специалисты, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Напомним, ранее стало известно, что Николая Носкова доставили в подмосковный госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии. Врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.

    Николай Носков пел в группах «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Любителям музыки он известен по таким хитам, как Moscow Calling, «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен». Является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон».

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