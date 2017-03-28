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  • 28.03, 11:54

    Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
    Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

    Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

    Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • Музыканта Николая Носкова госпитализировали и готовят к операции.

    Певец был доставлен в подмосковный госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние удалось стабилизировать, Носков проходит курс интенсивной терапии.

    Как сообщили в пресс-службе исполнителя, врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.

    Отметим, что ранее стало известно о переносе весенних концертов певца на осень. Однако это произошло по вине организатора выступлений.

    Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Меломанам он известен по таким композициям, как Moscow Calling, «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен».

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