Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

Музыканта Николая Носкова госпитализировали и готовят к операции.
Певец был доставлен в подмосковный госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние удалось стабилизировать, Носков проходит курс интенсивной терапии.
Как сообщили в пресс-службе исполнителя, врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.
Отметим, что ранее стало известно о переносе весенних концертов певца на осень. Однако это произошло по вине организатора выступлений.
Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Меломанам он известен по таким композициям, как Moscow Calling, «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен».
Как сообщили в пресс-службе исполнителя, врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.
Отметим, что ранее стало известно о переносе весенних концертов певца на осень. Однако это произошло по вине организатора выступлений.
Николай Носков — пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва», «Поющие сердца», «Гран-при» и «Парк Горького». Меломанам он известен по таким композициям, как Moscow Calling, «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен».
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