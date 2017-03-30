СК начал проверку после ЧП на заводе в Москве

Следственный комитет проводит доследственную проверку после гибели двоих человек
из-за ЧП с газовым баллоном на территории завода «Молния» в Москве.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва баллона на территории завода на юго-востоке Москвы погибли два человека. Как уточнили в СУ СК РФ по Москве, ЧП произошло на территории бывшего завода, расположенного на Рязанском проспекте.
Из сообщения СУ СК РФ по Москве: «В результате нарушения целостности одного из кислородных баллонов при разгрузке погибли двое мужчин. Также в городскую клиническую больницу доставлены двое потерпевших, которым оказывается вся необходимая помощь. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка».
В корпорации «Росатом» тем временем также уточнили, что инцидент произошел на бывшей территории завода «Молния». Там подчеркнули, что «территория находится вне контура предприятия», как ранее сообщали некоторые СМИ.
Из сообщения корпорации «Росатом»: «Два года по договору купли-продажи эта территория физически принадлежит ЗАО „Векторстройфинанс“». Соответственно, все сообщения СМИ о взрыве на предприятии «Росатома» АО «ПО МЗ „Молния“ не соответствуют действительности».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Из сообщения СУ СК РФ по Москве: «В результате нарушения целостности одного из кислородных баллонов при разгрузке погибли двое мужчин. Также в городскую клиническую больницу доставлены двое потерпевших, которым оказывается вся необходимая помощь. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка».
В корпорации «Росатом» тем временем также уточнили, что инцидент произошел на бывшей территории завода «Молния». Там подчеркнули, что «территория находится вне контура предприятия», как ранее сообщали некоторые СМИ.
Из сообщения корпорации «Росатом»: «Два года по договору купли-продажи эта территория физически принадлежит ЗАО „Векторстройфинанс“». Соответственно, все сообщения СМИ о взрыве на предприятии «Росатома» АО «ПО МЗ „Молния“ не соответствуют действительности».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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