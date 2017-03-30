Взрыв прогремел на заводе «Молния» в Москве: двое погибших

Взрыв баллона произошел на заводе на Рязанском проспекте, есть погибшие и пострадавшие.
О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
Из сообщения источника: «Поступила информация о том, что на заводе по адресу: Рязанский проспект, дом 6а1, произошел взрыв баллона. По предварительной информации, погибли два человека и двое пострадали».
В свою очередь ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в результате взрыва погибли три человека, один пострадал.
Дальнейшая информация уточняется. Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится здание машиностроительного завода «Молния».
Из сообщения источника: «Поступила информация о том, что на заводе по адресу: Рязанский проспект, дом 6а1, произошел взрыв баллона. По предварительной информации, погибли два человека и двое пострадали».
В свою очередь ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в результате взрыва погибли три человека, один пострадал.
Дальнейшая информация уточняется. Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится здание машиностроительного завода «Молния».
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