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  • 30.03, 12:25

    Взрыв прогремел на заводе «Молния» в Москве: двое погибших

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    Взрыв прогремел на заводе «Молния» в Москве: двое погибших

    Взрыв прогремел на заводе «Молния» в Москве: двое погибших

    Взрыв баллона произошел на заводе на Рязанском проспекте, есть погибшие и пострадавшие.

    О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

    Из сообщения источника: «Поступила информация о том, что на заводе по адресу: Рязанский проспект, дом 6а1, произошел взрыв баллона. По предварительной информации, погибли два человека и двое пострадали».

    В свою очередь ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в результате взрыва погибли три человека, один пострадал.

    Дальнейшая информация уточняется. Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится здание машиностроительного завода «Молния».

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