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  • 30.03, 13:55

    Daily Mail выдала летнее видео за «драку русских фанатов» после мартовского матча

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    Daily Mail выдала летнее видео за «драку русских фанатов» после мартовского матча

    Daily Mail выдала летнее видео за «драку русских фанатов» после мартовского матча

    Daily Mail выдала летнее видео за «драку русских фанатов» после мартовского матча
  • Фото: dailymail.co.uk

    • Британская газета Daily Mail сообщила, что фанаты «Локомотива» и «Спартака» устроили массовую драку сразу же после мартовского матча, и в качестве доказательства использовала видеозапись массовой драки в летнем лесу.

    На опубликованном газетой видео, взятом, как утверждается, с YouTube, действие происходит летом — отчетливо видны зеленая трава и листья на деревьях, а сами участники потасовки очень легко одеты. При этом издание утверждает, что «видео было снято всего спустя пару часов» после того, как 18 марта фанаты «Спартака» на матче с «Локомотивом» с помощью баннера высмеяли фильм BBC о российских футбольных хулиганах.



    Daily Mail также обращает внимание на «организованный характер драки», так как часть ее участников была экипирована боксерскими перчатками и капами. Газета также привела высказывание одного из героев фильма BBC, который говорит, что рядом с неким стадионом «есть лес, в котором удобно прятаться и устраивать засады».

    Примечательно, что неделей ранее другая британская газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

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