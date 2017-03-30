Daily Mail выдала летнее видео за «драку русских фанатов» после мартовского матча

Британская газета Daily Mail сообщила, что фанаты «Локомотива» и «Спартака» устроили массовую драку сразу же после мартовского матча, и в качестве доказательства использовала видеозапись массовой драки в летнем лесу.
На опубликованном газетой видео, взятом, как утверждается, с YouTube, действие происходит летом — отчетливо видны зеленая трава и листья на деревьях, а сами участники потасовки очень легко одеты. При этом издание утверждает, что «видео было снято всего спустя пару часов» после того, как 18 марта фанаты «Спартака» на матче с «Локомотивом» с помощью баннера высмеяли фильм BBC о российских футбольных хулиганах.
Daily Mail также обращает внимание на «организованный характер драки», так как часть ее участников была экипирована боксерскими перчатками и капами. Газета также привела высказывание одного из героев фильма BBC, который говорит, что рядом с неким стадионом «есть лес, в котором удобно прятаться и устраивать засады».
Примечательно, что неделей ранее другая британская газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.
Russian hooligans brawl in organised fight in woods after football match https://t.co/NtdxQq94yu pic.twitter.com/VkMicJ0r0Y— Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2017
Daily Mail также обращает внимание на «организованный характер драки», так как часть ее участников была экипирована боксерскими перчатками и капами. Газета также привела высказывание одного из героев фильма BBC, который говорит, что рядом с неким стадионом «есть лес, в котором удобно прятаться и устраивать засады».
Примечательно, что неделей ранее другая британская газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.
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