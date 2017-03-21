Daily Mirror проиллюстрировала статью о российских фанатах фотографией масленичных боев

Британская газета Daily Mirror выпустила статью про очередной «беспредел» российских фанатов, проиллюстрировав материал изображениями кулачных боев, которые проходили в Москве на Масленицу. В британском издании попробовали исправить ошибку, но допустили еще одну.
Представители британской газеты Daily Mirror признали, что некорректно проиллюстрировали материал о российских футбольных фанатах, сообщает РИА Новости.
Накануне британский таблоид опубликовал «шокирующее расследование», где заявляется, что российские футбольные фанаты якобы проводят кулачные бои, готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего чемпионата мира по футболу. Материал проиллюстрирован фото и видео, сделанными во время празднования Масленицы в Москве. Автор материала Энди Лайонс пишет, что на боях дерутся члены двух самых «печально известных» фанатских группировок России — Landscrona и Uralmash Steel Monsters.
Представитель Daily Mirror: «Что касается использованных фотографий, мы уже пояснили, что на них сняты кулачные бои, организованные в Москве в рамках праздника».
Таблоид сделал поправки относительно места фотосъемки, но в самой статье до сих пор утверждается, что в масленичных боях принимали участие именно футбольные фанаты. Больше всего после прочтения статьи были удивлены организаторы тех самых московских кулачных боев в Измайлове, которые не заметили ни одного фаната на своем празднике.
Центр русской культуры «Кремль в Измайлове»: «Мы ознакомились со статьей. Она вызывает глубокое недоумение, потому что ее авторы демонстрируют абсолютное незнание наших русских масленичных традиций и какое-то желание политизировать эти масленичные забавы. Естественно, кулачные бои — это постановочные бои. Это традиционное состязание, и никакого отношения к подготовке к нападению или вообще к „фанатству“ эта история не имеет».
выпустила в эфир фильм «Армия хулиганов России», главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В фильме были использованы постановочные кадры и применен грубый монтаж. Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы пытаются дискредитировать предстоящий чемпионат мира по футболу в России.
Накануне британский таблоид опубликовал «шокирующее расследование», где заявляется, что российские футбольные фанаты якобы проводят кулачные бои, готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего чемпионата мира по футболу. Материал проиллюстрирован фото и видео, сделанными во время празднования Масленицы в Москве. Автор материала Энди Лайонс пишет, что на боях дерутся члены двух самых «печально известных» фанатских группировок России — Landscrona и Uralmash Steel Monsters.
These are the leaders of the country’s two most notorious «Ultra» gangs.Опубликовано Daily Mirror 20 марта 2017 г.
Представитель Daily Mirror: «Что касается использованных фотографий, мы уже пояснили, что на них сняты кулачные бои, организованные в Москве в рамках праздника».
Таблоид сделал поправки относительно места фотосъемки, но в самой статье до сих пор утверждается, что в масленичных боях принимали участие именно футбольные фанаты. Больше всего после прочтения статьи были удивлены организаторы тех самых московских кулачных боев в Измайлове, которые не заметили ни одного фаната на своем празднике.
Центр русской культуры «Кремль в Измайлове»: «Мы ознакомились со статьей. Она вызывает глубокое недоумение, потому что ее авторы демонстрируют абсолютное незнание наших русских масленичных традиций и какое-то желание политизировать эти масленичные забавы. Естественно, кулачные бои — это постановочные бои. Это традиционное состязание, и никакого отношения к подготовке к нападению или вообще к „фанатству“ эта история не имеет».
выпустила в эфир фильм «Армия хулиганов России», главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В фильме были использованы постановочные кадры и применен грубый монтаж. Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы пытаются дискредитировать предстоящий чемпионат мира по футболу в России.
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