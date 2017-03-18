#ТЫСУПЕР!
Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 18:20

    Blah Blah Channel: фанаты «Спартака» высмеяли фильм BBC

    3 комментария
    Blah Blah Channel: фанаты «Спартака» высмеяли фильм BBC

    Blah Blah Channel: фанаты «Спартака» высмеяли фильм BBC

    Blah Blah Channel: фанаты «Спартака» высмеяли фильм BBC
  • Фото: Cпартак Москва | Ultras News /vk.com

    • Болельщики московского «Спартака» с помощью баннеров прокомментировали фильм британского телеканала BBC о российских футбольных хулиганах.

    Во время матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» фанаты красно-белых развернули баннер с сатирической расшифровкой аббревиатуры канала — Blah Blah Channel, что можно перевести как «Телеканал Болтовня».

    А другой баннер с хештегом #WelcometoRussia2018 изображал известных поклонников красно-белых на фоне здания Большого театра и стадиона «Спартака» с подписью «Болельщики Большой Страны».

    В феврале в эфире телеканала BBC вышел фильм «Армия хулиганов России» о российских футбольных ультрас, которые якобы готовятся на ЧМ-2018 отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.

    Телеканал НТВ разыскал участников английского фильма и выяснил, как все было на самом деле. Результаты расследования — в фильме «ПроФаны» из цикла «ЧП. Расследование».

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru