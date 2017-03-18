Blah Blah Channel: фанаты «Спартака» высмеяли фильм BBC

Болельщики московского «Спартака» с помощью баннеров прокомментировали фильм британского телеканала BBC о российских футбольных хулиганах.
Во время матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» фанаты красно-белых развернули баннер с сатирической расшифровкой аббревиатуры канала — Blah Blah Channel, что можно перевести как «Телеканал Болтовня».
А другой баннер с хештегом #WelcometoRussia2018 изображал известных поклонников красно-белых на фоне здания Большого театра и стадиона «Спартака» с подписью «Болельщики Большой Страны».
Армия хулиганов России» о российских футбольных ультрас, которые якобы готовятся на ЧМ-2018 отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.
как все было на самом деле. Результаты расследования — в фильме «ПроФаны» из цикла «ЧП. Расследование».
А другой баннер с хештегом #WelcometoRussia2018 изображал известных поклонников красно-белых на фоне здания Большого театра и стадиона «Спартака» с подписью «Болельщики Большой Страны».
Армия хулиганов России» о российских футбольных ультрас, которые якобы готовятся на ЧМ-2018 отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.
как все было на самом деле. Результаты расследования — в фильме «ПроФаны» из цикла «ЧП. Расследование».
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