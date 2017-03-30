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  • 30.03, 12:24

    Названа возможная причина ДТП в Домодедово

    2 комментария
    Названа возможная причина ДТП в Домодедово

    Названа возможная причина ДТП в Домодедово

    Названа возможная причина ДТП в Домодедово
  • Фото: yanochka___m /instagram.com

    • ДТП на территории московского аэропорта Домодедово могло произойти из-за проблем со здоровьем водителя. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

    По словам собеседника агентства, водитель прошел медосвидетельствование, алкоголя в его крови не обнаружили.

    Источник: «По предварительным данным, у него случился гипертонический криз, который и мог привести к аварии».

    Как сообщалось, на территории аэропорта Домодедово пожарная машина сбила нескольких сотрудников воздушной гавани, переходивших дорогу. По последним данным, погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

    Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил РИА Новости, что госпитализированы четверо из числа пострадавших.

    Андрей Осипов: «У двоих из госпитализированных состояние средней тяжести и тяжелое, они готовятся к переводу в (военный) госпиталь имени Вишневского. У двоих пациентов … имеются легкие травмы, состояние их удовлетворительное, и двое пациентов от госпитализации отказались, у них имеются легкие травмы».

    На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Другие детали произошедшего устанавливаются.

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