Пожарный автомобиль сбил шесть человек в Подмосковье

Автомобиль пожарной охраны сбил несколько человек в подмосковном Домодедове, в результате один человек погиб.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах Московской области, «сегодня утром в подмосковном Домодедове на одной из улиц пожарная автоцистерна сбила несколько человек».
Из сообщения правоохранителей: «В результате аварии госпитализированы шесть человек, один из пострадавших погиб на месте».
На месте ЧП работают оперативные службы.
Из сообщения правоохранителей: «В результате аварии госпитализированы шесть человек, один из пострадавших погиб на месте».
На месте ЧП работают оперативные службы.
Комментарии