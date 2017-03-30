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  • 30.03, 10:53

    Пожарный автомобиль сбил шесть человек в Подмосковье

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    Пожарный автомобиль сбил шесть человек в Подмосковье

    Пожарный автомобиль сбил шесть человек в Подмосковье

    Автомобиль пожарной охраны сбил несколько человек в подмосковном Домодедове, в результате один человек погиб.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах Московской области, «сегодня утром в подмосковном Домодедове на одной из улиц пожарная автоцистерна сбила несколько человек».

    Из сообщения правоохранителей: «В результате аварии госпитализированы шесть человек, один из пострадавших погиб на месте».

    На месте ЧП работают оперативные службы.

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