Число пострадавших в ДТП с пожарным авто в Домодедово возросло до восьми

В результате аварии, которая произошла на территории воздушной гавани, один человек погиб.
Автомобиль пожарной охраны столичного аэропорта Домодедово сбил девять человек, один из которых погиб, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Московской области. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших и одной жертве.
Авария произошла на территории воздушной гавани. Автоцистерна, которая принадлежит аэропорту Домодедово, сбила группу людей, двигаясь задним ходом. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем пожарной машины.
Следователи регионального СК выехали на место ДТП в Домодедовском районе. По их данным, авария случилась на дороге, ведущей к терминалам аэропорта. Пожарная машина въехала в остановку.
ГСУ СК по Московской области: «По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области следователи регионального СК выехали на место совершения дорожно-транспортного происшествия с целью установления причин и обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших».
Авария произошла на территории воздушной гавани. Автоцистерна, которая принадлежит аэропорту Домодедово, сбила группу людей, двигаясь задним ходом. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем пожарной машины.
Следователи регионального СК выехали на место ДТП в Домодедовском районе. По их данным, авария случилась на дороге, ведущей к терминалам аэропорта. Пожарная машина въехала в остановку.
ГСУ СК по Московской области: «По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области следователи регионального СК выехали на место совершения дорожно-транспортного происшествия с целью установления причин и обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших».
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