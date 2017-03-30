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  • 30.03, 09:23

    Новак: Россия сократила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки

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    Новак: Россия сократила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки

    Новак: Россия сократила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки

    Россия сократила добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК уже на 200 тысяч баррелей в сутки, сообщил в интервью телеканалу CNBC министр энергетики РФ Александр Новак.

    Довести объем сокращенной добычи до 200 тысяч баррелей в сутки Россия по соглашению с ОПЕК обязана была до конца марта. Всего квота РФ в соглашении составляет 300 тысяч баррелей в сутки. На этот показатель глава Минэнерго рассчитывает выйти уже к концу апреля.

    Александр Новак, министр энергетики РФ: «Россия поэтапно снижает добычу, сокращение добычи в январе — феврале было опережающими темпами. Сегодня мы уже в марте месяце вышли на сокращение добычи на 200 тысяч баррелей в сутки и ожидаем выход на показатель в соответствии с соглашением к концу апреля — это будет 300 тысяч баррелей».



    Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо на встрече в Кувейте сообщил, что никаких претензий к России по поводу сокращения добычи у картеля нет. Мониторинговый комитет рекомендовал ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи еще на полгода.

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