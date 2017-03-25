#ТЫСУПЕР!
Двойные стандарты
ТВ-Эфир
Двойные стандарты
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.03, 14:08

    Генсек ОПЕК: претензий к России по сокращению добычи нет

    комментировать

    Генсек ОПЕК: претензий к России по сокращению добычи нет

    Генсек ОПЕК: претензий к России по сокращению добычи нет

    Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо опроверг заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что Россия сокращает добычу «слишком медленно».

    Прибыв в Кувейт на заседание мониторингового комитета, созданного для контроля соблюдения договоренностей по ограничению добычи, Мухаммед Баркиндо подчеркнул, что никаких споров по поводу России нет.

    Генсек ОПЕК также сообщил, что ход исполнения договоренностей будет обсуждаться в Кувейте за ужином, в котором примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, а также остальные члены мониторингового комитета — министр нефти Кувейта Иссам аль Марзук, а также министры Венесуэлы, Омана и Алжира.

    Заседание мониторингового комитета состоится 26 марта.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru