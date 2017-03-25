Генсек ОПЕК: претензий к России по сокращению добычи нет

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо опроверг заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халеда
аль-Фалеха о том, что Россия сокращает добычу «слишком медленно».
Прибыв в Кувейт на заседание мониторингового комитета, созданного для контроля соблюдения договоренностей по ограничению добычи, Мухаммед Баркиндо подчеркнул, что никаких споров по поводу России нет.
Генсек ОПЕК также сообщил, что ход исполнения договоренностей будет обсуждаться в Кувейте за ужином, в котором примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, а также остальные члены мониторингового комитета — министр нефти Кувейта Иссам аль Марзук, а также министры Венесуэлы, Омана и Алжира.
Заседание мониторингового комитета состоится 26 марта.
Генсек ОПЕК также сообщил, что ход исполнения договоренностей будет обсуждаться в Кувейте за ужином, в котором примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, а также остальные члены мониторингового комитета — министр нефти Кувейта Иссам аль Марзук, а также министры Венесуэлы, Омана и Алжира.
Заседание мониторингового комитета состоится 26 марта.
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