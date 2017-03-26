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  • 26.03, 15:54

    Мониторинговый комитет рекомендовал ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи

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    • Фото Reuters © 2017, Stephanie McGehee
    Мониторинговый комитет рекомендовал ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи

    Мониторинговый комитет рекомендовал ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи

    Мониторинговый комитет рекомендовал ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи
  • Фото Reuters © 2017, Stephanie McGehee

    • Министерский комитет по сокращению добычи нефти, заседание которого прошло 26 марта в Кувейте, рекомендовал Организации стран — экспортеров нефти предоставить в апреле 2017 года рекомендации по продлению действия соглашения еще на полгода.

    Как следует из итогового заявления, текст которого цитирует ТАСС, ОПЕК удалось ликвидировать влияние спекулянтов на нефтяные цены, а к некоторому росту запасов нефти привел сезонный спад спроса, ремонт НПЗ и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК.

    Из итогового пресс-релиза: «Окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым усилиям по стабилизации рынка».

    Мониторинговый комитет отметил также высокий уровень выполнения обязательств по сокращению добычи. В частности, сообщается, что суммарно страны соглашения о сокращении добычи нефти выполнили его условия в феврале на 94%. При этом комитет призвал все страны добиться стопроцентного выполнения обязательств.

    Из итогового пресс-релиза: «Министерский комитет рекомендовал ОПЕК предоставить в апреле свои рекомендации относительно продления действия соглашения для обеспечения стабильности на рынке нефти. Мониторинговый комитет отмечает высокий уровень выполнения обязательств и предлагает их продление на полгода».

    Страны ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорились о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей в сутки. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года.

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