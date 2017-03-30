СБУ винит Россию в обстреле польского консульства в Луцке

Поляки под Львовом перекрывают трассу на Варшаву. Как связаны эти протесты с тем, что в украинском Луцке из гранатомета расстреляли консульство Польши? И почему даже здесь Украине мерещится «рука Москвы»?
В украинском городе Луцке неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши, что вызвало шквал негодования в Варшаве. Власти страны закрыли все представительства на Украине и потребовали от Киева решительных действий в ответ на инцидент. Во Львовской области активисты польской общины перекрыли трассу ведущую в Варшаву. Они жгли покрышки и выкрикивали лозунги, многие пришли на акцию с плакатами в руках. В версиях конфликта разбирался корреспондент НТВ Алексей Поляков.
На официальной странице Службы безопасности Украины в Twitter появилось сообщение о якобы причастности России к обстрелу посольства Польши в Луцке.
Сообщение СБУ: «Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются на Украине, выгодны только одной стороне — России, почерк которой видно издалека».
Получается, «по велению России» в январе был уничтожен мемориал полякам, расстрелянным во Львовской области…
Владимир Гирняк, заместитель председателя Львовского облсовета: «По нашему глубокому убеждению, это не могли сделать местные жители».
И, видимо, это Россия настраивала польских радикалов срывать украинские шествия.
Примечательно, что после обстрела консульства Польши почти все официальные лица Украины на двух языках соцсетях принялись уверять, что никакого недопонимания между странами нет, Пётр Порошенко лично позвонил Анджею Дуде и заверил, что виновные будут наказаны, а дружба — непоколебима. Вот только есть ли — это дружба?
Томаш Мацейчук, польский журналист: «На Украине много радикалов с антипольскими настроениями, националистов, которые могли совершить такое преступление, совершить такой теракт. Это не первый раз».
Луцк — это территория Волыни. Той самой, где во время войны бойцы Украинской повстанческой армии уничтожили сто тысяч местных жителей, преимущественно, этнических поляков. В Польше это считают геноцидом, на Украине — героизмом.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Поляки обвиняют Украину в героизации УПА, которых считают преступниками, считают исполнителями Волынской резни. Украинские националисты обвиняют поляков в разного рода исторических притеснениях, в украинофобской политике».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На официальной странице Службы безопасности Украины в Twitter появилось сообщение о якобы причастности России к обстрелу посольства Польши в Луцке.
Сообщение СБУ: «Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются на Украине, выгодны только одной стороне — России, почерк которой видно издалека».
Получается, «по велению России» в январе был уничтожен мемориал полякам, расстрелянным во Львовской области…
Владимир Гирняк, заместитель председателя Львовского облсовета: «По нашему глубокому убеждению, это не могли сделать местные жители».
И, видимо, это Россия настраивала польских радикалов срывать украинские шествия.
Примечательно, что после обстрела консульства Польши почти все официальные лица Украины на двух языках соцсетях принялись уверять, что никакого недопонимания между странами нет, Пётр Порошенко лично позвонил Анджею Дуде и заверил, что виновные будут наказаны, а дружба — непоколебима. Вот только есть ли — это дружба?
Томаш Мацейчук, польский журналист: «На Украине много радикалов с антипольскими настроениями, националистов, которые могли совершить такое преступление, совершить такой теракт. Это не первый раз».
Луцк — это территория Волыни. Той самой, где во время войны бойцы Украинской повстанческой армии уничтожили сто тысяч местных жителей, преимущественно, этнических поляков. В Польше это считают геноцидом, на Украине — героизмом.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Поляки обвиняют Украину в героизации УПА, которых считают преступниками, считают исполнителями Волынской резни. Украинские националисты обвиняют поляков в разного рода исторических притеснениях, в украинофобской политике».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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