На Украине обстреляли из гранатомета генконсульство Польши

В украинском городе Луцке злоумышленники обстреляли здание генерального консульства Польши.
Нападение произошло около 00:30. По предварительной версии, стреляли с заднего двора, пробили крышу и попали в окно последнего этажа. Судя по повреждениям здания, выстрелы были произведены из гранатомета или либо другого серьезного вооружения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным РИА Новости, на момент взрыва в здании консульства никого не было, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Теракт». Агентство также сообщает, что на месте ЧП силовики обнаружили остатки от РПГ-22.
В Варшаве уже подтвердили информацию об обстреле консульства в Луцке. Кроме того, МИД Польши уже вызвал украинского посла Андрея Дещицу. Сейчас польское посольство в Киеве готовит ноту протеста украинским властям.
По данным РИА Новости, на момент взрыва в здании консульства никого не было, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Теракт». Агентство также сообщает, что на месте ЧП силовики обнаружили остатки от РПГ-22.
В Варшаве уже подтвердили информацию об обстреле консульства в Луцке. Кроме того, МИД Польши уже вызвал украинского посла Андрея Дещицу. Сейчас польское посольство в Киеве готовит ноту протеста украинским властям.
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