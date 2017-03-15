Подо Львовом снова осквернили памятник жертвам украинских нацистов

На западе Украины вандалы осквернили мемориал в память о поляках, убитых эсэсовцами во время Второй мировой войны.
На гранитных плитах, где высечены имена погибших, красной краской пытались нарисовать свастику. Угрожающие надписи появились и на памятном кресте.
Этот мемориал, который находится подо Львовом, и раньше подвергался атакам агрессивно настроенных радикалов. В январе его уже пытались разрушить: монумент был взорван и восстановлен буквально месяц назад.
Памятник был воздвигнут на месте страшной трагедии. В феврале 1944 года фашисты из дивизии «Галичина», куда входили украинцы, воевавшие на стороне нацистской Германии, заживо сожгли в своих домах и в местном костёле около 900 жителей — целое село, в котором в основном проживали поляки.
Этот мемориал, который находится подо Львовом, и раньше подвергался атакам агрессивно настроенных радикалов. В январе его уже пытались разрушить: монумент был взорван и восстановлен буквально месяц назад.
Памятник был воздвигнут на месте страшной трагедии. В феврале 1944 года фашисты из дивизии «Галичина», куда входили украинцы, воевавшие на стороне нацистской Германии, заживо сожгли в своих домах и в местном костёле около 900 жителей — целое село, в котором в основном проживали поляки.
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