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  • 10.01, 14:09
Вандалы уничтожили памятник жертвам украинских нацистов подо Львовом: видео. Великая Отечественная война, Львов, Украина, вандализм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вандалы уничтожили памятник жертвам украинских нацистов подо Львовом: видео

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Вандалы уничтожили памятник жертвам украинских нацистов подо Львовом: видео

Вандалы уничтожили памятник жертвам украинских нацистов подо Львовом: видео

Вандалы уничтожили памятник жертвам украинских нацистов подо Львовом: видео

    Неизвестные вандалы осквернили мемориал, установленный в память о жертвах дивизии СС «Галичина» и украинской полиции в селе Гута Пеняцкая (Львовская область).

    Злоумышленники уничтожили памятный крест, установленный в центре композиции. Кроме того, колонны с именами жертв массового убийства раскрасили в цвета украинского и бандеровского флагов. При этом на одной из колонн вандалы изобразили руны СС.

    Массовое убийство в селе Гута Пеняцкая произошло в феврале 1944 года. В ходе карательной операции, которая проводилась силами дивизии «Галичина», УПА и украинской полиции, были убиты сотни поляков и укрываемых ими евреев. Более 500 жителей села были заживо сожжены в костеле и своих домах.

    Надо сказать, что в 90-е годы неизвестные уже уничтожали памятник, установленный на месте трагедии. Однако в 2005 году мемориал был восстановлен.

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