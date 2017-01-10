Вандалы уничтожили памятник жертвам украинских нацистов подо Львовом: видео

Неизвестные вандалы осквернили мемориал, установленный в память о жертвах дивизии СС «Галичина» и украинской полиции в селе Гута Пеняцкая (Львовская область).

Злоумышленники уничтожили памятный крест, установленный в центре композиции. Кроме того, колонны с именами жертв массового убийства раскрасили в цвета украинского и бандеровского флагов. При этом на одной из колонн вандалы изобразили руны СС.Массовое убийство в селе Гута Пеняцкая произошло в феврале 1944 года. В ходе карательной операции, которая проводилась силами дивизии «Галичина», УПА и украинской полиции, были убиты сотни поляков и укрываемых ими евреев. Более 500 жителей села были заживо сожжены в костеле и своих домах.Надо сказать, что в 90-е годы неизвестные уже уничтожали памятник, установленный на месте трагедии. Однако в 2005 году мемориал был восстановлен.