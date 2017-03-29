МИД РФ выразил недоумение молчанием Запада после задержаний в Париже

В Париже с новой силой вспыхнули простесты китайской общины. Они возмущены гибелью своего соотечественника. Его убили полицейские.
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Стражи порядка разгоняют демонстрантов слезоточивым газом и проводят жесткие задержания. Власти Франции пытаются представить дело так, будто убитый напал на полицейских и тем пришлось его застрелить. Однако сидетели утверждают обратное.
Законность применения оружия в данном случае весьма сомнительна. Китай уже заявил протест Франции в связи с убийством своего гражданина и потребовал объяснений. А российский МИД выразил недоумение в связи с тем, что внешне-политические ведомства США и стран Евросоюза никак не отреагировали на события в Париже и не осудили французскую полицию за неоправданное насилие.
Законность применения оружия в данном случае весьма сомнительна. Китай уже заявил протест Франции в связи с убийством своего гражданина и потребовал объяснений. А российский МИД выразил недоумение в связи с тем, что внешне-политические ведомства США и стран Евросоюза никак не отреагировали на события в Париже и не осудили французскую полицию за неоправданное насилие.
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