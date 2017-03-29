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  • 29.03, 21:15
    МИД РФ выразил недоумение молчанием Запада после задержаний в Париже. МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    МИД РФ выразил недоумение молчанием Запада после задержаний в Париже

    1 комментарий

    МИД РФ выразил недоумение молчанием Запада после задержаний в Париже

    МИД РФ выразил недоумение молчанием Запада после задержаний в Париже

      В Париже с новой силой вспыхнули простесты китайской общины. Они возмущены гибелью своего соотечественника. Его убили полицейские.

      Стражи порядка разгоняют демонстрантов слезоточивым газом и проводят жесткие задержания. Власти Франции пытаются представить дело так, будто убитый напал на полицейских и тем пришлось его застрелить. Однако сидетели утверждают обратное.

      Законность применения оружия в данном случае весьма сомнительна. Китай уже заявил протест Франции в связи с убийством своего гражданина и потребовал объяснений. А российский МИД выразил недоумение в связи с тем, что внешне-политические ведомства США и стран Евросоюза никак не отреагировали на события в Париже и не осудили французскую полицию за неоправданное насилие.

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