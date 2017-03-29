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  • 29.03, 18:14

    Захарова разоблачила немецкие «фуксы-пуксы» о бойкоте ЧМ-2018

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    Захарова разоблачила немецкие «фуксы-пуксы» о бойкоте ЧМ-2018

    Захарова разоблачила немецкие <nobr>«фуксы-пуксы</nobr>» о бойкоте <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Мария Захарова ответила зампредседателя немецкой правящей партии ХДС/ХСС Михаэлю Фуксу, призвавшему бойкотировать чемпионат мира 2018 года.

    Официальный представитель МИД РФ подвергла критике логику заявления Фукса, обвинившего российские власти в нарушении прав человека, и провела «разоблачение фуксов-пуксов».

    В частности, Захарова заявила, что в Берлине наверняка слышали о «новой американской концепции „дружбы народов“ на примере отношения к мексиканцам», однако не спешат делать замечания США. Хотя, отметила Захарова, «по фуксовой логике, Германия за это должна была бы бойкотировать США, по крайней мере, года три».

    Также представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Германия не отказывается от участия в «Евровидении» на Украине, где «в регионах идет братоубийственная война».

    При этом Захарова подчеркнула, что кампания в отношении чемпионата мира по футболу в России только началась, а заявление Фукса просто стало «второй крупной ласточкой».

    Ласточка Фукс

    Заместитель председателя немецкой правящей партии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией чемпион…

    Опубликовано Марией Захаровой 29 марта 2017 г.

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