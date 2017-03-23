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  • 23.03, 19:39

    Захарова: Запад готовит кампанию по срыву ЧМ-2018

    7 комментариев

    Захарова: Запад готовит кампанию по срыву ЧМ-2018

    Захарова: Запад готовит кампанию по срыву <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Официальный представитель МИД РФ анонсировала попытки сорвать проведение чемпионата мира по футболу в России.

    По словам Марии Захаровой, кампания стартует уже в ближайшее время.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. И целью, конечно, будет его (чемпионата мира) срыв».

    Захарова также уточнила, что в ход пойдут все информационные возможности, влияние на общественное мнение и «различные сюрпризы».

    Напомним, первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Матчи будут принимать арены в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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