Захарова: Запад готовит кампанию по срыву ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ анонсировала попытки сорвать проведение чемпионата мира по футболу в России.

По словам Марии Захаровой, кампания стартует уже в ближайшее время.



Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. И целью, конечно, будет его (чемпионата мира) срыв».



Захарова также уточнила, что в ход пойдут все информационные возможности, влияние на общественное мнение и «различные сюрпризы».



Напомним, первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Матчи будут принимать арены в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

