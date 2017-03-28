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  • 28.03, 22:30

    В немецком парламенте заговорили о бойкоте ЧМ-2018

    6 комментариев

    В немецком парламенте заговорили о бойкоте ЧМ-2018

    В немецком парламенте заговорили о бойкоте <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Зампредседателя правящей фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Фукс заявил, что Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

    Депутат заявил, что страна, в которой «не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты».

    При этом политик подчеркнул, что бойкот соревнований должен быть «редчайшим исключительным случаем», но «Россия уже не первый год движется в опасном направлении», передает Deutsche Welle.

    Отметим, что ранее бойкотировать чемпионат мира 2018 года призывал Пётр Порошенко. В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что турнир в России войдет в историю мирового футбола как один из лучших.

    А на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что уже в ближайшее время Запад начнет кампанию по срыву ЧМ-2018.

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