В немецком парламенте заговорили о бойкоте ЧМ-2018

Зампредседателя правящей фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Фукс заявил, что Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
Депутат заявил, что страна, в которой «не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты».
При этом политик подчеркнул, что бойкот соревнований должен быть «редчайшим исключительным случаем», но «Россия уже не первый год движется в опасном направлении», передает Deutsche Welle.
Отметим, что ранее бойкотировать чемпионат мира 2018 года призывал Пётр Порошенко. В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что турнир в России войдет в историю мирового футбола как один из лучших.
А на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что уже в ближайшее время Запад начнет кампанию по срыву ЧМ-2018.
При этом политик подчеркнул, что бойкот соревнований должен быть «редчайшим исключительным случаем», но «Россия уже не первый год движется в опасном направлении», передает Deutsche Welle.
Отметим, что ранее бойкотировать чемпионат мира 2018 года призывал Пётр Порошенко. В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что турнир в России войдет в историю мирового футбола как один из лучших.
А на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что уже в ближайшее время Запад начнет кампанию по срыву ЧМ-2018.
Комментарии