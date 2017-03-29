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  • 29.03, 12:09
    Землетрясение на Камчатке: людей перепугали качающиеся люстры и звенящая посуда. Камчатка, землетрясения, цунами. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Землетрясение на Камчатке: людей перепугали качающиеся люстры и звенящая посуда

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    Землетрясение на Камчатке: людей перепугали качающиеся люстры и звенящая посуда

    Землетрясение на Камчатке: людей перепугали качающиеся люстры и звенящая посуда

      Мощное землетрясение магнитудой около 7 произошло сегодня на Камчатке. Эпицентр располагался в районе поселка Усть-Камчатский, примерно в 40 километрах от берега.

      В домах раскачивались люстры, звенела посуда, жители в панике выбегали на улицу, где сразу у всех машин сработала сигнализация. В этот момент сотни жителей поселка Усть-Камчатск собрались в местном доме культуры на концерт. Когда под зрителями внезапно закачались стулья и со стен начали падать картины, публике пришлось срочно покинуть помещение. Ощутимые подземные толчки почувствовали и в других поселках.

      Бронислав Соколовский, житель поселка Козыревск: «Ощущались толчки силой 4–5 баллов. Это не очень приятно. Я на работе сидел за столом, вдруг вокруг все закачалось, зашаталось. Это длилось буквально 3–4 минуты. Здание администрации каменное, женщины выбежали на улицу».

      Елена Круговых, воспитательница детского сада поселка Козыревск: «Мы с детьми гуляли на площадке. Почувствовали толчки, быстренько выбежали в безопасное место на дорогу».

      На сейсмостанции «Петропавловск» объявили угрозу цунами. Специалисты предупреждали, что на побережье могут обрушиться полутораметровые волны. Позже опасность не подтвердилась. В последние часы Камчатку сотрясают более слабые афтершоки, эксперты продолжают следить за ситуацией.

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