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  • 29.03, 09:07

    На Камчатке произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

    1 комментарий

    На Камчатке произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

    На Камчатке произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

    Жители Камчатки сегодня ощутили подземные толчки. На полуострове зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, существует угроза цунами.

    Как передает ТАСС со ссылкой на дежурную службу сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение произошло в Тихом океане, недалеко от поселка Усть-Камчатск. В населенном пункте толчки достигали 5 баллов, объявлена угроза цунами.

    Представитель сейсмостанции «Петропавловск»: «Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 85 километрах от поселка Усть-Камчатск. Население ощутило толчки силой до 5 баллов. Объявлена угроза цунами».

    Землетрясение было зафиксировано в 16:09 по местному времени (7:09 по Москве). Сообщается, что люди в панике покидали дома. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. В региональном МЧС информацию об ударе стихии пока не комментируют.

    В Сахалинском центре цунами заявили, что внимательно следят за ситуацией, и предупредили, что после землетрясения может произойти локальное цунами высотой до полуметра. Сообщается, что до Северо-Курильска (остров Парамушир) волна может дойти уже через 2 часа. По оценкам экспертов, побережью Сахалинской области ничто не угрожает.

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