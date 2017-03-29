МЧС опровергло сообщение об угрозе цунами на Камчатке

Угроза цунами в связи с землетрясением, которое сегодня произошло на Камчатке, в регионе не объявлялась. Об этом сообщила
пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее информацию об угрозе цунами распространило агентство ТАСС со ссылкой на дежурную службу сейсмостанции «Петропавловск».
ГУ МЧС по Камчатскому краю: «По предварительной информации, жертв, пострадавших, разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами для Камчатки не объявлялась. Все объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме».
Спасатели выясняют, есть ли в камчатских населенных пунктах повреждения жилых домов и других построек, обследуются здания в Усть-Камчатском районе, где ощущались подземные толчки.
По данным сейсмостанции Петропавловск, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в заливе Озерной, эпицентр находился в 40 километрах от береговой линии. В нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района, в том числе в поселках Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощущались подземные толчки силой от 2 до 6 баллов. После землетрясения зафиксированы несколько афтершоков.
ГУ МЧС по Камчатскому краю: «По предварительной информации, жертв, пострадавших, разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами для Камчатки не объявлялась. Все объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме».
Спасатели выясняют, есть ли в камчатских населенных пунктах повреждения жилых домов и других построек, обследуются здания в Усть-Камчатском районе, где ощущались подземные толчки.
По данным сейсмостанции Петропавловск, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в заливе Озерной, эпицентр находился в 40 километрах от береговой линии. В нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района, в том числе в поселках Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощущались подземные толчки силой от 2 до 6 баллов. После землетрясения зафиксированы несколько афтершоков.
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