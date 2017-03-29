#ТЫСУПЕР!
Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 09:07

    МЧС опровергло сообщение об угрозе цунами на Камчатке

    комментировать

    МЧС опровергло сообщение об угрозе цунами на Камчатке

    МЧС опровергло сообщение об угрозе цунами на Камчатке

    Угроза цунами в связи с землетрясением, которое сегодня произошло на Камчатке, в регионе не объявлялась. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    Ранее информацию об угрозе цунами распространило агентство ТАСС со ссылкой на дежурную службу сейсмостанции «Петропавловск».

    ГУ МЧС по Камчатскому краю: «По предварительной информации, жертв, пострадавших, разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами для Камчатки не объявлялась. Все объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме».

    Спасатели выясняют, есть ли в камчатских населенных пунктах повреждения жилых домов и других построек, обследуются здания в Усть-Камчатском районе, где ощущались подземные толчки.

    По данным сейсмостанции Петропавловск, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в заливе Озерной, эпицентр находился в 40 километрах от береговой линии. В нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района, в том числе в поселках Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощущались подземные толчки силой от 2 до 6 баллов. После землетрясения зафиксированы несколько афтершоков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru