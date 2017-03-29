Американский генерал признал причастность коалиции к гибели жителей Мосула

В Соединенные Штаты признали причастность международной коалиции к гибели мирных граждан в ходе военной операции в иракском Мосуле.
По информации Reuters, об этом заявил американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий операцией против запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Мосуле. По словам военного, международная коалиция, по предварительной оценке, причастна к жертвам. Таунсенд предположил, что мирных жителей боевики специально собрали на территории заминированных объектов, которые стали целями авиаударов.
Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке: «По моей предварительной оценке, мы, вероятно, были причастны к этим жертвам. Мое первоначальное впечатление, что в этом участвовали враги. Наши бомбардировки, как видно, также сыграли свою роль».
При этом генерал отметил, что боеприпасы, применяемые коалицией в Мосуле, не способны полностью разрушить здания.
более 100 мирных жителей погибли во время бомбардировки 17 марта. Всего же, по данным ООН, за почти 2 недели там были убиты более 300 человек. Правозащитники ООН предполагают, что боевики «Исламского государства» используют иракцев как живой щит и сгоняют их в заминированные здания.
Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке: «По моей предварительной оценке, мы, вероятно, были причастны к этим жертвам. Мое первоначальное впечатление, что в этом участвовали враги. Наши бомбардировки, как видно, также сыграли свою роль».
При этом генерал отметил, что боеприпасы, применяемые коалицией в Мосуле, не способны полностью разрушить здания.
более 100 мирных жителей погибли во время бомбардировки 17 марта. Всего же, по данным ООН, за почти 2 недели там были убиты более 300 человек. Правозащитники ООН предполагают, что боевики «Исламского государства» используют иракцев как живой щит и сгоняют их в заминированные здания.
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