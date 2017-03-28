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  • 28.03, 20:59
    Правозащитники обвинили США в вопиющем нарушении международного права в Мосуле. Ирак, Исламское государство, ООН, США, войны и вооруженные конфликты, правозащитники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Правозащитники обвинили США в вопиющем нарушении международного права в Мосуле

    2 комментария

    Правозащитники обвинили США в вопиющем нарушении международного права в Мосуле

    Правозащитники обвинили США в вопиющем нарушении международного права в Мосуле

      Коалиция во главе с США должна немедленно пересмотреть тактику боевых действий в Мосуле, чтобы снизить потери среди гражданского населения. Такое требование прозвучало сегодня из комиссариата ООН по правам человека. По его сведениям, с середины февраля, когда началось наступление на западную часть города, жертвами бомбардировок стали более трехсот мирных жителей.

      Ситуацию вокруг Мосула называют гуманитарной катастрофой. Штурм города, который идет уже полгода, привел к тактическому тупику. Атакующая коалиция приводит свои доводы — боевики ИГИЛ прикрываются щитом из живых людей, а из самого Мосула все чаще приходят данные — от авиаударов гибнут десятки и сотни мирных жителей. В итоге лагеря для беженцев вокруг города переполнены.

      От одного из авиаударов, которая коалиция нанесла на прошлой неделе, погибло, по разных данным, от 150 до 200 человек, которые не имели отношения к боевикам. Американские генералы приводят свои версии — мол, не исключено, что это провокация ИГИЛ, и взрыв был подстроен на земле, но при этом обещают разобраться и со своим целенаведением.

      Пока американские генералы сомневаются, международная Amnesty International делает свои выводы.

      Донателла Ровера, старший советник по реагированию на кризисы Amnesty International: «Доказательства, собранные на земле в восточном Мосуле, указывают на тревожную картину авиаударов коалиции США. Бомбардировками уничтожены целые дома с семьями. Многие местные жители говорят о том, что силы коалиции не приняли мер по предотвращению гибели мирного населения, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права».

      Опубликовала свои данные и организация AirWar, которая мониторила ситуацию во время штурма Алеппо, а теперь свои силы переключила на Мосул. AirWar заявляет — в марте зафиксированы три случая массовой гибели жителей города от авиаударов коалиции.

      Президент Ирака ждет от США расследования по ошибкам в авиаударах. Пентагон обещал скорректировать свои действия. А в российском Генштабе заявили, несмотря на коалиционные бомбардировки Мосула, только за прошлую неделю из города беспрепятственно вышли и направились в сторону Сирию 800 боевиков, сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков.

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