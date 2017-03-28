Правозащитники обвинили США в вопиющем нарушении международного права в Мосуле

Коалиция во главе с США должна немедленно пересмотреть тактику боевых действий в Мосуле, чтобы снизить потери среди гражданского населения. Такое требование прозвучало сегодня из комиссариата ООН по правам человека. По его сведениям, с середины февраля, когда началось наступление на западную часть города, жертвами бомбардировок стали более трехсот мирных жителей.
Ситуацию вокруг Мосула называют гуманитарной катастрофой. Штурм города, который идет уже полгода, привел к тактическому тупику. Атакующая коалиция приводит свои доводы — боевики ИГИЛ прикрываются щитом из живых людей, а из самого Мосула все чаще приходят данные — от авиаударов гибнут десятки и сотни мирных жителей. В итоге лагеря для беженцев вокруг города переполнены.
От одного из авиаударов, которая коалиция нанесла на прошлой неделе, погибло, по разных данным, от 150 до 200 человек, которые не имели отношения к боевикам. Американские генералы приводят свои версии — мол, не исключено, что это провокация ИГИЛ, и взрыв был подстроен на земле, но при этом обещают разобраться и со своим целенаведением.
Пока американские генералы сомневаются, международная Amnesty International делает свои выводы.
Донателла Ровера, старший советник по реагированию на кризисы Amnesty International: «Доказательства, собранные на земле в восточном Мосуле, указывают на тревожную картину авиаударов коалиции США. Бомбардировками уничтожены целые дома с семьями. Многие местные жители говорят о том, что силы коалиции не приняли мер по предотвращению гибели мирного населения, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права».
Опубликовала свои данные и организация AirWar, которая мониторила ситуацию во время штурма Алеппо, а теперь свои силы переключила на Мосул. AirWar заявляет — в марте зафиксированы три случая массовой гибели жителей города от авиаударов коалиции.
Президент Ирака ждет от США расследования по ошибкам в авиаударах. Пентагон обещал скорректировать свои действия. А в российском Генштабе заявили, несмотря на коалиционные бомбардировки Мосула, только за прошлую неделю из города беспрепятственно вышли и направились в сторону Сирию 800 боевиков, сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков.
От одного из авиаударов, которая коалиция нанесла на прошлой неделе, погибло, по разных данным, от 150 до 200 человек, которые не имели отношения к боевикам. Американские генералы приводят свои версии — мол, не исключено, что это провокация ИГИЛ, и взрыв был подстроен на земле, но при этом обещают разобраться и со своим целенаведением.
Пока американские генералы сомневаются, международная Amnesty International делает свои выводы.
Донателла Ровера, старший советник по реагированию на кризисы Amnesty International: «Доказательства, собранные на земле в восточном Мосуле, указывают на тревожную картину авиаударов коалиции США. Бомбардировками уничтожены целые дома с семьями. Многие местные жители говорят о том, что силы коалиции не приняли мер по предотвращению гибели мирного населения, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права».
Опубликовала свои данные и организация AirWar, которая мониторила ситуацию во время штурма Алеппо, а теперь свои силы переключила на Мосул. AirWar заявляет — в марте зафиксированы три случая массовой гибели жителей города от авиаударов коалиции.
Президент Ирака ждет от США расследования по ошибкам в авиаударах. Пентагон обещал скорректировать свои действия. А в российском Генштабе заявили, несмотря на коалиционные бомбардировки Мосула, только за прошлую неделю из города беспрепятственно вышли и направились в сторону Сирию 800 боевиков, сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков.
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