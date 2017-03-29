Американские СМИ обвиняют Трампа в связях с «русской мафией»

Журналисты газеты USA Today утверждают, что компания президента США Дональда Трампа и его партнеры неоднократно сотрудничали с русскими олигархами и другими выходцами из стран бывшего СССР, связанными с организованной преступностью.
В статье газеты USA Today, ссылающейся на интервью с бывшим федеральным прокурором Кеном Маккаллионом, материалы судов и юридические документы, говорится, что компания американского миллиардера Дональда Трампа, действующего президента США, неоднократно заключала сделки с участием граждан России и выходцев из СССР, имеющих отношение к криминальным структурам или отмыванию денег.
Газета пишет, в частности, что при строительстве отеля Trump SoHo в поисках инвесторов в России на Трампа работал выходец из СССР Феликс Сатер, оказавшийся дважды судимым за поножовщину преступником. Издание утверждает, что позже Сатер стал информатором ЦРУ.
Другим партнером Трампа по строительству Trump SoHo издание называет казахского миллиардера Александра Машкевича, которому власти Бельгии предъявляли обвинения в причастности к отмыванию 55 млн долларов, но позже они были сняты.
СМИ утверждают, что еще как минимум трем партнерам Трампа, которым принадлежала недвижимость Trump Organization во Флориде и Нью-Йорке — Анатолию Голубчику, Вадиму Тринчеру и Михаилу Солу, — были предъявлены обвинения в деятельности российско-американской преступной группы. Кроме них в статье упомянуты еще несколько инвесторов и владельцев недвижимости родом с Украины и из Казахстана, имеющих криминальное прошлое.
Напомним, СМИ и сторонники проигравшей выборы Демократической партии США продолжают раздувать скандал, постоянно приписывая Трампу и его окружению некие «связи с Россией».
Президент США Дональд Трамп возмущен этой травлей, развязанной СМИ. Накануне Трамп «производителям лживых новостей», как он называет некоторые американские телеканалы и издания, предложил для разнообразия заняться «темой связей с Россией бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Подесты».
В Москве подобные теории заговора, о том что Россия якобы пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США, уже неоднократно опровергали.
Газета пишет, в частности, что при строительстве отеля Trump SoHo в поисках инвесторов в России на Трампа работал выходец из СССР Феликс Сатер, оказавшийся дважды судимым за поножовщину преступником. Издание утверждает, что позже Сатер стал информатором ЦРУ.
Другим партнером Трампа по строительству Trump SoHo издание называет казахского миллиардера Александра Машкевича, которому власти Бельгии предъявляли обвинения в причастности к отмыванию 55 млн долларов, но позже они были сняты.
СМИ утверждают, что еще как минимум трем партнерам Трампа, которым принадлежала недвижимость Trump Organization во Флориде и Нью-Йорке — Анатолию Голубчику, Вадиму Тринчеру и Михаилу Солу, — были предъявлены обвинения в деятельности российско-американской преступной группы. Кроме них в статье упомянуты еще несколько инвесторов и владельцев недвижимости родом с Украины и из Казахстана, имеющих криминальное прошлое.
Напомним, СМИ и сторонники проигравшей выборы Демократической партии США продолжают раздувать скандал, постоянно приписывая Трампу и его окружению некие «связи с Россией».
Президент США Дональд Трамп возмущен этой травлей, развязанной СМИ. Накануне Трамп «производителям лживых новостей», как он называет некоторые американские телеканалы и издания, предложил для разнообразия заняться «темой связей с Россией бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Подесты».
В Москве подобные теории заговора, о том что Россия якобы пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США, уже неоднократно опровергали.
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