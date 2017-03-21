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  • 21.03, 14:35
    Песков прокомментировал слушания в Конгрессе США по российским хакерам. Песков, США, Трамп Дональд, кибератаки, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Песков прокомментировал слушания в Конгрессе США по российским хакерам

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    Песков прокомментировал слушания в Конгрессе США по российским хакерам

    Песков прокомментировал слушания в Конгрессе США по российским хакерам

      Заседание Конгресса США, на котором американские политики пытались обвинить Москву во вмешательстве в американские выборы и больше 5 часов искали российский след, прокомментировали в Кремле.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Соединенных Штатах не первый раз пытаются найти доказательства вмешательства России в американские выборы и все никак не могут этого сделать.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Участники слушаний уже запутались в ситуации. Они пытаются найти где-то подтверждение своим же собственным заключениям, не могут этого сделать — найти каких-то доказательств или подтверждений — и каждый раз заходят на второй круг».

      По словам Пескова, слушания в Конгрессе США, касающиеся России, вряд ли внесут конструктивный вклад в развитие отношений Москвы и Вашингтона. От подробных комментариев состоявшегося в США заседания пресс-секретарь главы государства отказался. «Мы уже стали это комментировать, одно и тоже комментировать так долго не считаем необходимым», — отметил Песков.

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