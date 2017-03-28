Трамп предлагает разобраться в связях Клинтон с Москвой

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Глава Белого дома заявил, что на связи четы Клинтон с Москвой стоило обратить особое внимание.
Трамп призвал расследовать не только связи Хиллари Клинтон с Россией, но и некоторых других представителей Демократической партии. Президент США выразил недоумение, почему комитет по разведке не займется сделкой Билла и Хиллари, которая позволила большой части компании Uranium One перейти к России.
Также глава Белого дома задается вопросом, почему комитет Палаты представителей по разведке не обратил внимание на «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. «История о связях Трампа с Россией — выдумка», — написал Трамп в Twitter.
В феврале Дональд Трамп уже обвинял Хиллари Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана. Во время предвыборной кампании экс-госсекретарь неоднократно обвиняла Трампа в связях с Москвой. Эта тема получила развитие после избрания политика-республиканца президентом США, тогда Россию обвинили во „вмешательстве“» в американские выборы. В Москве эту информацию опровергали и заявляли, что во внутренние дела других государств не вмешиваются.
Why isn’t the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.
Также глава Белого дома задается вопросом, почему комитет Палаты представителей по разведке не обратил внимание на «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. «История о связях Трампа с Россией — выдумка», — написал Трамп в Twitter.
…money to Bill, the Hillary Russian «reset, praise of Russia by Hillary, or Podesta Russian Company. Trump Russia story is a hoax. #MAGA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2017 г.
В феврале Дональд Трамп уже обвинял Хиллари Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана. Во время предвыборной кампании экс-госсекретарь неоднократно обвиняла Трампа в связях с Москвой. Эта тема получила развитие после избрания политика-республиканца президентом США, тогда Россию обвинили во „вмешательстве“» в американские выборы. В Москве эту информацию опровергали и заявляли, что во внутренние дела других государств не вмешиваются.
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