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  • 28.03, 10:22

    Трамп предлагает разобраться в связях Клинтон с Москвой

    2 комментария

    Трамп предлагает разобраться в связях Клинтон с Москвой

    Трамп предлагает разобраться в связях Клинтон с Москвой

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Глава Белого дома заявил, что на связи четы Клинтон с Москвой стоило обратить особое внимание.

    Трамп призвал расследовать не только связи Хиллари Клинтон с Россией, но и некоторых других представителей Демократической партии. Президент США выразил недоумение, почему комитет по разведке не займется сделкой Билла и Хиллари, которая позволила большой части компании Uranium One перейти к России.




    Также глава Белого дома задается вопросом, почему комитет Палаты представителей по разведке не обратил внимание на «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. «История о связях Трампа с Россией — выдумка», — написал Трамп в Twitter.




    В феврале Дональд Трамп уже обвинял Хиллари Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана. Во время предвыборной кампании экс-госсекретарь неоднократно обвиняла Трампа в связях с Москвой. Эта тема получила развитие после избрания политика-республиканца президентом США, тогда Россию обвинили во „вмешательстве“» в американские выборы. В Москве эту информацию опровергали и заявляли, что во внутренние дела других государств не вмешиваются.

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