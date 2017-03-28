СК: убийство главы строительного управления МВД могло быть заказным

В московском управлении СК назвали основные версии убийства руководителя
ремонтно-строительного управления в системе МВД Николая Волкова.
Одной из приоритетных является версия заказного убийства, связанного с профессиональной деятельностью Волкова.
Также сыщики не исключают версию разбойного нападения, передает ТАСС.
забрали у своей жертвы сумку и скрылись.
В настоящий момент полиция ищет убийц Волкова. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Убийство», «Разбойное нападение» и «Незаконный оборот оружия».
Также сыщики не исключают версию разбойного нападения, передает ТАСС.
забрали у своей жертвы сумку и скрылись.
В настоящий момент полиция ищет убийц Волкова. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Убийство», «Разбойное нападение» и «Незаконный оборот оружия».
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