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  • 28.03, 17:57

    СК: убийство главы строительного управления МВД могло быть заказным

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    СК: убийство главы строительного управления МВД могло быть заказным

    СК: убийство главы строительного управления МВД могло быть заказным

    В московском управлении СК назвали основные версии убийства руководителя ремонтно-строительного управления в системе МВД Николая Волкова.

    Одной из приоритетных является версия заказного убийства, связанного с профессиональной деятельностью Волкова.

    Также сыщики не исключают версию разбойного нападения, передает ТАСС.

    Напомним, Николай Волков был убит вечером 27 марта у жилого дома на Осенней улице на западе Москвы. Злоумышленники несколько раз выстрелили в мужчину, забрали у своей жертвы сумку и скрылись.

    В настоящий момент полиция ищет убийц Волкова. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Убийство», «Разбойное нападение» и «Незаконный оборот оружия».

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