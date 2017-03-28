В Москве ищут убийц главы ремонтно-строительного управления МВД

Установлена личность мужчины, ставшего жертвой разбойного нападения на западе столицы.
Убитым оказался Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В настоящий момент убийц ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбойное нападение» и «Незаконный оборот оружия».
забрали у своей жертвы сумку и скрылись.
В настоящий момент убийц ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбойное нападение» и «Незаконный оборот оружия».
забрали у своей жертвы сумку и скрылись.
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