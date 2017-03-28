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  • 28.03, 13:24

    В Москве ищут убийц главы ремонтно-строительного управления МВД

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    В Москве ищут убийц главы ремонтно-строительного управления МВД

    В Москве ищут убийц главы <nobr>ремонтно-строительного</nobr> управления МВД

    Установлена личность мужчины, ставшего жертвой разбойного нападения на западе столицы.

    Убитым оказался Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    В настоящий момент убийц ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбойное нападение» и «Незаконный оборот оружия».

    Ранее сообщалось, что накануне вечером неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину у жилого дома на Осенней улице. Злоумышленники забрали у своей жертвы сумку и скрылись.

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