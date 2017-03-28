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  • 28.03, 10:22

    У застреленного на западе Москвы мужчины грабители украли сумку

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    У застреленного на западе Москвы мужчины грабители украли сумку

    У застреленного на западе Москвы мужчины грабители украли сумку

    По последним данным, застреленный на Осенней улице в Москве мужчина был ограблен. Поиски грабителей продолжаются.

    Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, на погибшего на западе Москвы мужчину напали грабители. Они похитили у него сумку.

    По версии следствия, все произошло около 22:30 27 марта вблизи жилого дома на улице Осенней. Там несколько злоумышленников напали на мужчину 1975 года рождения. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, сообщившие, что слышали несколько выстрелов. Мужчина скончался на месте происшествия.

    Возбуждено дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия. Следствие отрабатывает различные версии преступления.

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