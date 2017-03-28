У застреленного на западе Москвы мужчины грабители украли сумку

По последним данным, застреленный на Осенней улице в Москве мужчина был ограблен. Поиски грабителей продолжаются.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, на погибшего на западе Москвы мужчину напали грабители. Они похитили у него сумку.



По версии следствия, все произошло около 22:30 27 марта вблизи жилого дома на улице Осенней. Там несколько злоумышленников напали на мужчину 1975 года рождения. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, сообщившие, что слышали несколько выстрелов. Мужчина скончался на месте происшествия.



Возбуждено дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия. Следствие отрабатывает различные версии преступления.