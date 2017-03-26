СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд за оборону НАТО

Президент США во время закрытой встречи на минувшей неделе вручил канцлеру ФРГ счет за услуги Североатлантического альянса.
Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве. По данным издания, Трамп оценил долг Берлина НАТО за оборону Германии в 375 миллиардов долларов.
Один из немецких министров, который просил не раскрывать его имени, назвал это действие американского лидера возмутительным. Источник издания высказал мнение, что такие требования были выдвинуты с целью «запугать другую сторону». Но канцлер восприняла счет от Трампа спокойно и не намерена отвечать на провокации.
Встреча Трампа и Меркель состоялась 17 марта в Белом доме. На следующий день президент США заявил, что переговоры прошли великолепно, но отметил, что Германия якобы задолжала НАТО «огромные суммы» за оборону.
Американский лидер не раз выражал недовольство тем, что страны — участницы альянса не в полной мере выполняют обязательства по финансированию НАТО и не выделяют положенные 2% ВВП. В Германии между тем опровергли слова Трампа. Министр обороны ФРГ дер Ляйен заверила, что никаких долгов у Берлина перед Североатлантическим альянсом нет.
Один из немецких министров, который просил не раскрывать его имени, назвал это действие американского лидера возмутительным. Источник издания высказал мнение, что такие требования были выдвинуты с целью «запугать другую сторону». Но канцлер восприняла счет от Трампа спокойно и не намерена отвечать на провокации.
Встреча Трампа и Меркель состоялась 17 марта в Белом доме. На следующий день президент США заявил, что переговоры прошли великолепно, но отметил, что Германия якобы задолжала НАТО «огромные суммы» за оборону.
Американский лидер не раз выражал недовольство тем, что страны — участницы альянса не в полной мере выполняют обязательства по финансированию НАТО и не выделяют положенные 2% ВВП. В Германии между тем опровергли слова Трампа. Министр обороны ФРГ дер Ляйен заверила, что никаких долгов у Берлина перед Североатлантическим альянсом нет.
Комментарии